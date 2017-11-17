Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri önceki gün düzenledikleri operasyonda Hintkeneviri, Sentetik Cannabionoid ve Extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Mesele ile ilgili olarak 2’si kadın 3 kişi tutuklandı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Raymon Stephen Ekerete, Mary Jane Ahunna Onuegbu ve Isabella Abosede Brown aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

SATIŞA HAZIR ŞEKİLDE BULUNDU

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 15 Kasım tarihinde alınan bir bilgide zanlı Raymon Stephen Ekerete’nin evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Ekerete’nin evine gidildiğini belirten Türe, zanlı Ekerete’nin evinin önünde tespit edildiğini ve direnen zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu açıkladı.

Türe, akabinde zanlı Ekerete’nin evine girildiğini söyleyerek, zanlı Ekerete’nin yatak odasında zanlı Mary Jane Ahunna Onuegbu’nun yatırken tespit edildiğini belirtti. Evde yapılan aramada zanlı Ekerete’nin yatak odasında satışa hazır vaziyette 12 adet kağıt parçasına sarılı toplam 5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yarım gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1adet Extacy olduğuna inanılan hap bulunduğunu belirten Türe, evin diğer yatak odasında ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma, sigara mutfakta ise uyuşturucu tartımında kullanıldığına inanılan hassas terazinin bulunduğunu açıkladı. Türe, zanlı Ekerete’den yapılan soruşturmada konu uyuşturucu maddelerin kendisi ile birlikte kalan zanlı Isabella Abosede Brown’a ait olduğunun öğrenildiğini belirterek, zanlı Brown’un da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, her 3 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Raymon Stephen Ekerete, Mary Jane Ahunna Onuegbu ve Isabella Abosede Brown’un tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Gamze Pir Baykur