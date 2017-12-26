Mağusa'da iş yerlerini mesken tutan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

Mağusa’da hafta sonu mesaisi yapan hırsızlar bölgede tedirginlik yarattı. Dün sabahın erken saatlerinde Mağusa’da faaliyet gösteren Gelibolu Market ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitap Evi’ni hedef alan kimliği meçhul hırsızlar taşla iş yerlerine ait camları aşağıya indirerek nakit para ile sigara ve alkollü içki çalarken, aynı yöntemle Kutup Mağazaları’na girmek isteyen hırsızlar başarılı olamayınca kayıplara karıştı.

Dün sabah iş yerlerinde hırsızlık meydana gelen işletmecilerin polise yaptığı şikayet üzerine polis soruşturma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameralarına yakalanan hırsızların 2 kişi olduğu tespit edildi.

TAŞ ATIP CAM KIRDILAR, HIRSIZLIK YAPTILAR





Meydana gelen 2 hırsızlık olayında ve 1 hırsızlık girişiminde hırsızların aynı yöntemi kullandığı görüldü. “Gelibolu Market” ile “Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Doku Kitap Evi” isimli iş yerlerinin cam kapılarını taş atarak içeriye giren kimliği meçhul kişilerin marketten yaklaşık 3 bin TL değerinde muhtelif markalarda sigara, içki, yaklaşık 85 TL ile yaklaşık 30 Euro sirkat ederken, kitap evinden ise çekmecede bulunan yaklaşık Bin TL’yi sirkat ettikleri öğrenildi. Aynı yöntemle Kutup Mağazaları’nın da cam kapısını kırmak isteyen hırsızlar bu kez başarılı olamadı.



HIRSIZLIK FAİLLERİ BİRİ KAPÜŞONLU İKİ KİŞİ

15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Gelibolu Market isimli iş yerinin cam kapısına taş atarak kıran iki erkek şahıs yine bölgede faaliyet gösteren bir başka iş yerine ait güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kameralarından hırsızlık faillerinin birinin kapüşonlu olduğu görülürken suça karışan iki kişi polis tarafından her yerde aranıyor.

Bölgelerden çeşitli iş yerlerinden temin edilen güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından mercek altına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde yine hırsızların ellerindeki poşetlerde Gelibolu Market isimli iş yerinden çalınan sigara ve alkollü içkileri taşıdıkları görülüyor.





“POLİS KONTROLLERİ SIKLAŞTIRMALI”

Gelibolu Marketin sahibi Ramazan Aytekin, Pazar akşamı saat 01:30’da marketi kapatarak evine gittiğini belirtirken sabah saat 09:00’da marketi açmaya geldiğinde ise iş yerinin giriş kapısına ait camının tuğla ile kırılmış olduğunu gördüğünü söyledi.

Markete girmeden polisi aradığını ifade eden Aytekin, polis ile birlikte markete girdiğini sigara ile alkollü içkilerin çalındığını sigaraların bazılarının ise alınmak isterken düşürüldüğünü gördüğünü söyledi. Aytekin yazar kasa çekmecesinden ise paraların çalındığını kaydetti.

AKYER: “BURASI İHTİYÇLI ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLAN BİR VAKFA AİT, SUÇLULARIN BULUNMASINI İSTİYORUZ”

Kıbrıs Eğitim Vakfı Doku Kitap Evi çalışanı İmren Doğacan Akyer ise kitap evini Cuma günü saat 17:00’de kapattığını dün sabah ise bir tanıdığının kendisini arayarak cam kapının kırık olduğunu yerde ise madeni paraların olduğunu söylediğini belirtti. Akyer, aldığı telefon üzerine hemen kitap evine geldiğini söyleyerek, cam kapının taş ile kırılmış olduğunu gördüğünü anlattı. Yazıhanenin olduğu yerin dağınık olduğunu belirten Akyer, çekmecede bulunan Bin TL’nin çalındığını söyledi. Kitap evinin ve vakfın geliri ile ihtiyaçlı öğrencilere yardım edildiğini söyleyen Akyer, böylesi bir vakıfda meydana gelen bu suç üzücü, suçluların yakalanmasını istiyoruz dedi.