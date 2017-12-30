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Mağusa'da Feci Ölüm!
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Mağusa'da Feci Ölüm!

Isınmak isterken...

Mağusa'da Feci Ölüm!

Isınmak isterken...

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:30
Mağusa'da Feci Ölüm!
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Gazimağusa’da bu sabah Arslan Mobilya Fabrikası’nın işçi lojmanında çıkan yangında, fabrikada işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Şükrü Dağdelen hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, bu sabah 03.00 sıralarında Gazimağusa’da, Asiller yolu sokakta faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mehmet Arslan’ın (E-46,Dülger) yaptığı Arslan Mobilya isimli iş yerine ait 3 odalı lojmanda, ısınmak için yakılan gazlı sobanın ateşinin yatağa temas etmesi sonucunda yangın çıktı.

Yangın sırasında ikametgahın yatak odasında uyuyan Şükrü Dağdelen yanarak öldü.Yangın neticesinde ikametgahın yatak odası tamamen, mutfak kısmı ise kısmen yanarak hasar gördü.

Dağdelen’in cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme: 30.12.2017 14:08
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