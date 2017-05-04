Mağusa'da 22 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu

Sabah saat 06.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili, Polisten yapılan açıklamaya göre, olay yerinde, Adli Tıp Uzmanı tarafından ceset üzerinde yapılan incelemede; kesici-delici alet yarasının bulunmadığı ancak yüksekten düşmeye bağlı yaraların mevcut olduğu tespit edildi. Adı edilenin cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup, soruşturma devam ediyor.
Sabah saat 06.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili, Polisten yapılan açıklamaya göre, olay yerinde, Adli Tıp Uzmanı tarafından ceset üzerinde yapılan incelemede; kesici-delici alet yarasının bulunmadığı ancak yüksekten düşmeye bağlı yaraların mevcut olduğu tespit edildi. Adı edilenin cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup, soruşturma devam ediyor.