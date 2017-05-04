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04 Mayıs 2017 Perşembe 10:40

Mağusa'da 22 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu

Mağusa'da 22 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu
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Nijerya uyruklu Ebinabo Tarıyemıenyo Meındınyo (E-22) Faiz Kaymak Caddesindeki Faiz Kaymak Apartmanına ait garaj yolu üzerinde beton zeminde ölü olarak bulundu.
Sabah saat 06.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili, Polisten yapılan açıklamaya göre, olay yerinde, Adli Tıp Uzmanı tarafından ceset üzerinde yapılan incelemede; kesici-delici alet yarasının bulunmadığı ancak yüksekten düşmeye bağlı yaraların mevcut olduğu tespit edildi. Adı edilenin cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup, soruşturma devam ediyor. 
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