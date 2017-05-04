Mağusa'da 22 Yaşındaki Genç Ölü Bulundu

Sabah saat 06.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili, Polisten yapılan açıklamaya göre, olay yerinde, Adli Tıp Uzmanı tarafından ceset üzerinde yapılan incelemede; kesici-delici alet yarasının bulunmadığı ancak yüksekten düşmeye bağlı yaraların mevcut olduğu tespit edildi. Adı edilenin cesedi otopsi için Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup, soruşturma devam ediyor.