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06 Aralık 2017 Çarşamba 13:48

Mağusa Anayolunda Kaza!

Mağusa’da sabah 7:30 sıralarında meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı

Mağusa Anayolunda Kaza!
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü öndeki araca ve yol kenarındaki yan duvarlara çarparak durabildi. Polis yağmurlu havalarda yolların kaygan olabildiğini ve sürücülerin dikkatli araç kullanması konusunda tekrar uyardı.


MHA 
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