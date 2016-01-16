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Mağracı Cinayeti Bir Anlık Hiddet Değil Kadına Yönelik Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, eski eşi tarafından işlenen Nejla Mağracı cinayetinin “Bir anlık hiddet değil, kadına yönelik şiddet” olduğunu savundu.

Mağracı Cinayeti Bir Anlık Hiddet Değil Kadına Yönelik Şiddet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, eski eşi tarafından işlenen Nejla Mağracı cinayetinin “Bir anlık hiddet değil, kadına yönelik şiddet” olduğunu savundu.

16 Ocak 2016 Cumartesi 11:06
Mağracı Cinayeti Bir Anlık Hiddet Değil Kadına Yönelik Şiddet
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu, eski eşi tarafından işlenen Nejla Mağracı cinayetinin “Bir anlık hiddet değil, kadına yönelik şiddet” olduğunu savundu.

Olayla ilgili Platform adına yapılan yazılı açıklamada, “bir erkek şiddeti cinayetle sonuçlandı” ifadeleri kullanıldı.

Cinayetin, “Bir anlık hiddet değil, kadına yönelik şiddet” olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu olayın medyada nasıl işleneceği, kolluk kuvvetleri ya da yargı tarafından nasıl ele alınacağı, bütün kadınları ilgilendiren bir meseledir...Bir kadını daha erkek şiddetine kaybetmekten ötürü üzgünüz. Bu ilk olmadığı için üzgün olduğumuz kadar öfkeliyiz de” denildi.

Kadına yönelik şiddete karşı hükümet tarafından yapılan çalışmalarla ilgili açıklama da talep edilen açıklamada, kadına yönelik şiddetin temelinde yatan toplumsal cinsiyet eşitliğini aşmak ne yapıldığı; yasalarda yapılan düzenlemeler; ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Meclis’ten geçirilen sözleşmelerin uygulanması için hangi adımların atıldığı; kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için hayata geçirilen acil eylem planı bulunup bulunmadığı, kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgilenen kamu görevlilerinin eğitimi ile ilgili çalışmanın yapılıp yapılmadığı, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için ne kadar bütçe ayrıldığı; sığınma evi, şikâyet ve yardım hattı ile ilgili açıklama yapılması istendi.

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