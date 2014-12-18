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MAGEM’in İnsan Hakları Temalı Film Festivali Yarın Başlıyor

Mağusa Gençlik Merkezi’nin (MAGEM), Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlediği “insan hakları” temalı film festivali yarın başlıyor.

MAGEM’in İnsan Hakları Temalı Film Festivali Yarın Başlıyor

Mağusa Gençlik Merkezi’nin (MAGEM), Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlediği “insan hakları” temalı film festivali yarın başlıyor.

18 Aralık 2014 Perşembe 06:58
MAGEM’in İnsan Hakları Temalı Film Festivali Yarın Başlıyor
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Mağusa Gençlik Merkezi’nin (MAGEM), Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlediği “insan hakları” temalı film festivali yarın başlıyor.

MAGEM’den verilen bilgiye göre, uluslararası alanda ödül almış film gösterimlerinin ve yönetmenlerle yapılacak söyleşilerin yer alacağı festival yarın ve hafta sonu Mağusa Suriçi Cyprus Hand-Made Center’da yer alacak.

Festivalin açılışı yarın saat 16.00’da yönetmen Ümit Kıvanç’ın konuşmasıyla başlayacak. Üç gün boyunca saat 17.00 ve 20.00’de başlayacak film gösterimleri ücretsiz olacak.

Detaylı bilgi, www.ihaff.org adresinden alınabilecek. Festival yeri yön tarifi için ise 05338652890 numaralı telefon aranabilecek. 
 

Festivalde gösterilecek bazı filmler söyle:

“Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek (Yönetmen: Reyan Tuvi) 19 Aralık Cuma 20.00; Evcilik (Yönetmen: Bingöl Elmas) 20 Aralık Cumartesi 17.00; 16 Ton (Yönetmen: Ümit Kıvanç) 20 Aralık Cumartesi 20.00; Annemin Şarkısı (Yönetmen: Erol Mintaş) 21 Aralık Cumartesi 17.00; Babamın Sesi (Yönetmen: Zeynel Doğan) 21 Aralık Cumartesi 20.00.”

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