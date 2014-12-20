Magem “İnsan Hakları Film Festivali” Etkinliği Düzenledi

MAGEM “İNSAN HAKLARI FİLM FESTİVALİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.



Gazimağusa Gençlik Merkezi’nin düzenlediği İnsan Hakları temalı film festivali başladı.



Mağusa Suriçi Cyprus Hand-Made Center’da gerçekleştirilen film festivalinde, açılış konuşmasını Magem Başkanı Mustafa Öngün yaptı.



MUSTAFA ÖNGÜN



“Kısıtlı olanaklarla Magem’in yaptığı ilk film festivali bu.Amacımız ileride bu festivali giderek geliştirmek ve önemli bir festival haline getirmek.Festivali kültür derneğinin mali desteğiyle düzenledik.Bir süre önce Magem insan hakları birimini kurdu.Magem insan hakları birimi altında Magem AB destekli çeşitli projelerimiz var.Magem insan hakları biriminin amacı gençlere yönelik insan hakları farkındalığını artıracak çalışmalar yapmaktır.Filmin ve sinemanın da farkındalığı yaratmak için önemli bir araç olduğunu düşündüğümüz için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik.”



Daha sonra konuşmasını gerçekleştiren Yönetmen ÜMİT KIVANÇ “Hem belgesel sinema hem insan hakları gibi iki önemli kavramı biraraya getiren düzenlemenin ilkinde burada bulunmak bize nasip oldu.Bunun devam edeceğini,gelişeceğini başka çok sayıda filmin burada gösterileceğini umuyoruz.”



Daha sonra ‘Yeryüzü Aşkın yüzü oluncaya dek’ isimli film gösterime sunuldu.



Film festivali sonrasında röportaj gerçekleştirilen Ümit Kıvanç, İnsan haklarıyla belgesel sinemanın çok yakın iki kavram olduğunu belirtti.Birçok insanın belgeselin hayvan belgeseli yada sıkıcı tarihi konular filan olduğu düşünmenin yanlış olduğunu,insan hakları



belgeselinin ilgi çekici ve bizi başka insanların hayatlarından haberdar eden bir alan olduğunu dile getirdi.



‘Yeryüzü Aşkın oluncaya dek’ isimli filmin yönetmeni Reyhan Tuvi ise,kendisinin yaptığı gezi belgesinde birçok farklı yaşam tarzlarından ve ideolojilerinden gelen insanların birarada yaşamanın ne kadar mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.



‘Evcilik’ filminin yönetmeni Bingöl Elmas ise filmin ömrünün uzun olması dileklerinde bulanarak burada bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.KKTC’nin bir hikaye kaynağı yer olduğunu,Maraşın yanından geçip oraya girememenin ruh halinin ise büyük olduğunu ve belgeselci olarak ve oraya girmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.



Festival 20-21 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak film gösterimine devam edecektir.



Festivalde gösterilecek bazı filmler ise şöyle:



Evcilik (Yönetmen: Bingöl Elmas) 20 Aralık Cumartesi 17:00



16 Ton (Yönetmen: Ümit Kıvanç) 20 Aralık Cumartesi 20:00



Annemin Şarkısı (Yönetmen: Erol Mintaş) 21 Aralık Cumartesi 17:00



Babamın Sesi (Yönetmen: Zeynel Doğan) 21 Aralık Cumartesi 20:00