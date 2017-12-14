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“Mağdur oluyoruz”

“Mağdur oluyoruz”

14 Aralık 2017 Perşembe 11:34
“Mağdur oluyoruz”
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Posta Dairesi’nin Mağusa’da Terminal Bölgesinde bulunan şubesinin tadilat nedeniyle hizmet vermiyor oluşu bazı vatandaşların mağdur olmasına yol açtı. 

Mağusa’da ikamet eden bazı vatandaşlar Posta Dairesi’nin Terminal Şubesine gittiklerinde oradaki memurun “tadilattayız işlem yapmıyoruz, diğer şubeye gidin” dediğini ifade ederek, on dakikada yapılması gereken işlemi diğer şubeye giderek bir saatte yaptıklarını belirtti. 

“Tadilat var diye vatandaş mağdur ediliyor”

Yeni Bakış’a ulaşan bir vatandaş, “Diğer Posta Şubesi mahkemelerin yanındadır. Arabası olan var, olmayan var. Tadilat var diye işlem yapmamak ne demek? Daire tamamen kapalı değil, memur orada oturuyor. Vatandaş neden mağdur oluyor? On dakikalık işimizi diğer şubeye gitmekle bir saatte yapıyoruz” diye konuştu. 

Lefkoşa Posta Dairesi’nde işler yavaşladı

Öte yandan, geçtiğimiz gün bazı vatandaşlar, Lefkoşa Posta Dairesi’ne gelen yüzlerce paketi teslim edilmediğini belirterek, sebebini sordukları zaman “eleman sayısının az olmasından dolayı işleri yavaşlattık” yanıtını aldıklarını ifade etmiş, bu nedenle haftalar önce gelen paketlerini almaya giden vatandaşı geri çevirdikleri belirtilmişti. 

Yenibakış-Deniz Abidin

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