banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116550
ALTIN
158.699
DOLAR
3.7677
STERLİN
5.0991
EURO
4.5457
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda...
Gazimağusa'da Kundaklama
Gazimağusa'da Kundaklama
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256

Magazinciler havaalanı yolunda kaza yaptı

Magazin çekimi için Türkiye’den KKTC’ye gelen basın mensupları geri dönüş yolunda trafik kazası geçirdi

Magazinciler havaalanı yolunda kaza yaptı

Magazin çekimi için Türkiye’den KKTC’ye gelen basın mensupları geri dönüş yolunda trafik kazası geçirdi

02 Ocak 2018 Salı 10:30
Magazinciler havaalanı yolunda kaza yaptı
banner238

Kuzey Kıbrıs’a yeni yıl magazin gündemini takip etmek için gelen Türkiye basını çalışanı dört kişi geri dönüş yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Türkiye’den gelen sanatçıların otellerde verdiği konserleri çekmeye gelen TV8 çalışanları Lokman Akdeniz ile Hilmi Elitel ve Kanal D çalışanı Abdullah Burak, havaalanında giderken bindikleri Mercedes Viano taksi aracın kaza yapmasıyla kendilerini hastanede buldu.

Bindikleri taksi kaza yaptı

Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 06.24 sularında Ercan Havalimanı yolunda meydana geldi. Trafik kazasında TKB 444 plakalı Mercedes Viano marka araç sürücüsü, aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza, Ercan Havalimanı üzerinde kuzey istikametinden güneye doğru seyreden araç, Ercan Çemberi’ne geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip aracın sağ tekerleğiyle çemberdeki bordür taşlarına çarptı. Çarpma sonucu savrulan araç güneydoğu istikametine dönerek durabildi. Kaza sonrası araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Burak, Hilmi Elitel ve Lokman Akdeniz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Araçta ciddi maddi hasar meydana geldiği de bildirildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Diyalog

Son Güncelleme: 02.01.2018 11:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DR. EMİNE GÜLLÜELLİ,“EMZİRMEK, HAMİLELİK KİLOLARININ DAHA KOLAY VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”
DR. EMİNE GÜLLÜELLİ,“EMZİRMEK, HAMİLELİK KİLOLARININ DAHA KOLAY VERİLMESİNE YARDIMCI OLUR”
NAMIK KEMAL MEYDANI 2018’İ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILADI
NAMIK KEMAL MEYDANI 2018’İ COŞKULU BİR ŞEKİLDE KARŞILADI
773 araca ileri işlem...
773 araca ileri işlem...

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim