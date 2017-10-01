MAFYA USULÜ HESAPLAŞMA



Girne’de önceki gece Retro Bar’da meydana gelen ve biri ağır üç kişinin yaralandığı kurşunlanma olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyı düzenleyen şahsın güvenlik kamerası görüntülerine yakalandığı, olay yerine yürüyerek geldiği ve saldırıdan sonra koşarak uzaklaştığı öğrenilirken, polisin bir şüpheli tespit ettiği ve onun izini sürdüğü belirtildi. Yaklaşık iki hafta önce mekanın güvenlik görevlileri tarafından darp edilen M.C.Ç isimli şahsın şüpheli listesinin başında olduğu iddia edildi.Elde edilen bilgilere göre, bir erkek şahıs saat 12.00 sıralarında yaya bir şekilde mekana geldi ve giriş kapısı önünde duran güvenlik görevlilerine kurşun yağdırdı. Saldırgan 12 el ateş açtıktan sonra mekanın hemen yan tarafından koşarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polisin bazı ihtimaller üzerinde durduğu öğrenildi. Yaklaşık iki hafta önce Retro Bar’ın güvenlik görevlileri tarafından darp edilen ve sol el parmağı kırılan M.C.Ç’yi şüpheli listesine alan polis, bu yönde soruşturma yaparken, saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen zanlının ortalıktan kaybolduğu öne sürüldü.Bu arada gerçekleştirilen silahlı saldırıda göğsünden vurularak ağır yaralanan 32 yaşındaki Mehmet Ali Çelik’in mekanın çalışanı olmadığı, yeğeni mekanın güvenlik görevlisi Mesut Çelik’i ziyarete gittiği ve olayın o esnada olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan Çelik’in asker olduğu ve ailesi tarafından Türkiye’deki GATA hastanesine götürüleceği öğrenilirken, ayak bileğinden yaralanan diğer yaralılar 24 yaşındaki Mesut Çelik ve 33 yaşındaki Muhammed Savgar’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.Polisin kurşunlama olayında şüpheli gördüğü M.C. Ç isimli şahıs, Ağustos ayında Retro Bar’a alınmadığı için olay çıkarmıştı. M.C. Ç, yanındaki iki kişiyle birlikte satırlarla mekana saldırmıştı. Mekandaki eşyalara zarar veren ve 18 bin TL’lik maddi hasara yol açan M.C.Ç ve onunla beraber tutuklanan iki zanlı soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakılmıştı. Bu olayın ardından Eylül ayında ise Retro Bar’ın güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen Y.T ve beraberindeki 3 kişi M.C.Ç’yi Boğaz Piknik Alanı’na götürüp, orada ciddi şekilde darp etmişti.Star Kıbrıs