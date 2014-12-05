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Maden, Metalurji Ve Jeoloji Mühendisleri Odası İle Jeoloji Ve Maden Dairesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…

Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile Jeoloji ve Maden Dairesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ülkede yürütülen sondaj faaliyetlerinin denetim altına alınması amacıyla imzalanan protokole oda adına başkan Birol Karaman ve daire adına daire müdürü Mustafa Alkaravlı imza koydu.

Maden, Metalurji Ve Jeoloji Mühendisleri Odası İle Jeoloji Ve Maden Dairesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…

Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile Jeoloji ve Maden Dairesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ülkede yürütülen sondaj faaliyetlerinin denetim altına alınması amacıyla imzalanan protokole oda adına başkan Birol Karaman ve daire adına daire müdürü Mustafa Alkaravlı imza koydu.

05 Aralık 2014 Cuma 09:22
Maden, Metalurji Ve Jeoloji Mühendisleri Odası İle Jeoloji Ve Maden Dairesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…
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 Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile Jeoloji ve Maden Dairesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ülkede yürütülen sondaj faaliyetlerinin denetim altına alınması amacıyla imzalanan protokole oda adına başkan Birol Karaman ve daire adına daire müdürü Mustafa Alkaravlı imza koydu.

Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, “protokolle, uzun yıllardan beridir yasalarda yeri olmasına karşın bugüne kadar hiç uygulanmayan sondörlerin ehliyetlendirilmesinin gündeme geleceği, böylece kaçak kazıların önüne geçileceği” kaydedildi

KARAMAN: “TOPLUMSAL BİR GÖREVİ YERİNE GETİRMEKTEN ÖTÜRÜ MUTLULUK DUYUYORUZ”

Maden, Metalürji ve Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Birol Karaman yaptığı konuşmada,  kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak kamusal faaliyetlere katkı sağlamanın toplumsal bir görevi yerine getirmek olduğunu ve bundan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Karaman, yasalar uyarınca sondaj yapan kişilerin ehliyetlendirilmesi gerektiğini, ancak bugüne kadar bu kişilere eğitim verilemediği için bunun da yapılamadığını belirtti. Oda olarak eğitimlerin verilmesi noktasında sorumluluk alacaklarını ifade Karaman, “Bugün imzalanan protokol tüm taraflar için bir ilktir. Dileğimiz, bunun devamının gelmesi ve kamunun farklı alanlarında ilgili sivil toplum örgütü ve meslek odalarından azami düzeyde faydalanılmasıdır” dedi.

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MadenMetalurji Ve Jeoloji Mühendisleri Odası İle Jeoloji Ve Maden Dairesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandıKıbrıs Manşet
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