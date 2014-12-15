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Madde Bağımlılığı…

Uyuşturucu Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği (USAM) Başkanı Ayşe Gökyiğit,  madde kullanımının en çok 22 yaş grubunda görüldüğünü belirterek,  hedef yaş grubunu temsil etmesi nedeniyle üniversitelerin en çok önlem alınması gereken yerlerin başında geldiğini ifade etti.

Madde Bağımlılığı…

Uyuşturucu Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği (USAM) Başkanı Ayşe Gökyiğit,  madde kullanımının en çok 22 yaş grubunda görüldüğünü belirterek,  hedef yaş grubunu temsil etmesi nedeniyle üniversitelerin en çok önlem alınması gereken yerlerin başında geldiğini ifade etti.

15 Aralık 2014 Pazartesi 12:46
Madde Bağımlılığı…
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USAM: “HEDEF YAŞ GRUBUNU TEMSİL ETTİĞİ İÇİN EN ÇOK ÖNLEM ÜNİVERSİTELERDE ALINMALI”

 Uyuşturucu Sigara ve Alkolle Mücadele Derneği (USAM) Başkanı Ayşe Gökyiğit,  madde kullanımının en çok 22 yaş grubunda görüldüğünü belirterek,  hedef yaş grubunu temsil etmesi nedeniyle üniversitelerin en çok önlem alınması gereken yerlerin başında geldiğini ifade etti.

Gökyiğit yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlılığının ülke gençliğini tehdit ettiğini vurgulayarak,  son zamanlarda madde kullanımına bağlı ölüm olaylarına dikkat çekti.

Gökyiğit açıklamasında gençlere; “Aileler, bin bir güçlükle evlatlarını yurt içinde, yurt dışında okutmaya, meslek sahibi yapıp,  güzel bir gelecek sağlamaya çalışırken, kimse evladının acı haberini duymak istemez. “Gençler, boşluğa düştüğünüzde maddeye sarılmayın, o sizin dostunuz değil, sinsi düşmanınızdır, sadece sizi değil, ailenizi ve toplumunuzu da yıkar. Maddeden uzak durun, geleceğinizi harcamayın, harcatmayın” çağrısında bulundu

Gökyiğit, madde kullanımıyla  ile ilgili haberlerin kullanımında  basının çok dikkatli davranması ve hassas sınırların delinmemesi gerektiğini kaydetti.

Gökyiğit, “Özellikle bu tip haberler basında yer alırken, maddelerin ne olduğu, nasıl kullanıldığı belirtilmeden ve görüntü verilmeden haber yapılmalıdır. Maalesef dünkü haberlerde, olayın geçtiği ortam açık bir şekilde gözler önüne serilerek, masada kullanılan tıbbi ilaç isimleri dahi okunacak şekilde fotoğraflar konmuş ve gençlerin maddeyi nasıl kullandıkları aktarılmıştır. Bu tip ayrıntılar gereksiz ve yanlıştır” dedi.

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