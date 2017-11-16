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16 Kasım 2017 Perşembe 13:42

“MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİNE” KATILAN 38 MAHKUMA BELGELERİ VERİLDİ

KARAOKÇU :“MAHKUMLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASI GEREKİR”

'MADDE BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİNE” KATILAN 38 MAHKUMA BELGELERİ VERİLDİ
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Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu ile İçişleri Bakanlığı’nın işbirliğinde düzenlenen “Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması” Projesi çalışmaları devam ediyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunan ve “Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi”ne katılan 38 hükümlüye katılım belgeleri bugün düzenlenen törenle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, İçişleri Bakanlığı Müdürü Hüseyin Amcaoğlu, Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Cebiç ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

DERVİŞ ÇEBİÇ

Törende ilk konuşmayı yapan Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, eğitime katılan mahkumlara teşekkür etti.

Eğitimin çok yararlı geçtiğine olan inancını dile getiren Çebiç, mahkumlara bundan sonraki yaşamlarında uyuşturucudan uzak durmalarını tavsiye etti.

Bu konuda kendilerine yardımcı olmaya hazır olan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bulunduğunu belirten Çebiç, eğitimleri veren Komisyon Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı ve Psikolog Danışman Teyfide Tecel Tremeşeli’ye teşekkür etti.

HÜSEYİN AMCAOĞLU

İçişleri Bakanlığı Müdürü Hüseyin Amcaoğlu ise Bakanlık olarak Merkezi Cezaevi’nin koşullarının iyileştirilmesi için bugüne kadar bir çok çalışma gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Ülkedeki uyuşturucu sorununun önlenmesi konusunda çok başarılı çalışmalar yürüten Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile verimli bir işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Hüseyin Amcaoğlu, gardiyanlara verilen 5 haftalık eğitimin ardından mahkumlara eğitim verildiğini, bundan sonrası için de mahkum ailelerine yönelik eğitimin planlanacağını söyledi.

Yeni Cezaevi’nin temellerinin atıldığını da anımsatan Amcaoğlu, yeni cezaevinin tamamlanmasıyla hem çalışanların, hem de mahkumların daha çağdaş koşullara kavuşacağını vurguladı.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, öncelikle Madde Bağımlılığı Farkındalık Eğitimi’ne katılan tüm mahkumlara teşekkür etmek istediğini söyledi.

Karaokçu, madde bağımlılığının çok zor bir süreç olduğunu, Komisyon olarak madde bağımlılarının topluma kazandırılması gerektiği düşüncesinde olduklarını ve çalışmalarını hep bu çerçevede yürüttüklerini belirtti.

“Verilen eğitimle sizlerin bundan sonraki yaşamlarına bir nebze olsun ışık tutabilmişsek bu bizleri mutlu eder” diyen Karaokçu, verimli işbirliği anlayışlarından dolayı İçişleri Bakanlığı Müdürü Hüseyin Amcaoğlu ve Merkezi Cezaevi Müdürü Derviç Çebiç’e de teşekkürlerini sundu. 
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