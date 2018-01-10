Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113589
ALTIN
161.078
DOLAR
3.7982
STERLİN
5.1357
EURO
4.5476
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu ve Terazi İle Yakalandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Torbacıyı Dövdüler Ceza Evine Gittiler
Yağmurlu Hava Geliyor
Yağmurlu Hava Geliyor
banner256

MACARİSTAN BELEDİYELER MECLİS ÜYELERİ BİRLİĞİ HEYETİ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

MACARİSTAN BELEDİYELER MECLİS ÜYELERİ BİRLİĞİ HEYETİ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:10
MACARİSTAN BELEDİYELER MECLİS ÜYELERİ BİRLİĞİ HEYETİ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ
banner238

MACARİSTAN BELEDİYELER MECLİS ÜYELERİ BİRLİĞİ HEYETİ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

 Macaristan Belediyeler Meclis Üyeleri Birliğinden bir heyet Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli’yi ziyaret etti. 

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli ziyarette yaptığı konuşmada, Avrupa’nın önemli yerel yönetim temsilcileri ile güçlü bir iletişim süreci başlattıklarını belirterek, “Kıbrıs Türk belediyelerinin Avrupa’da görünürlüğü son derece önemlidir, yeni ilişki ve deneyim paylaşımları ile belediyelerimizi çok daha iler bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Macar heyetin kendi istekleri ile KKTC’ye ziyaret düzenlediklerini ifade eden Benli,  bu işbirliğini kendisinin de önemsediğini söyledi. 

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Konseyi’nde yaptıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini 
anlatan Benli, Avrupa’nın çağdaş yerel yönetim anlayışını Kuzey Kıbrıs’a taşıyarak, belediyeleri daha da geliştirecekleri inancını ifade etti.

Bu temasların Avrupa Konseyi’nde gelişen ilişkilerin bir sonucu olduğunu ifade eden Benli, uluslararası özelliği olan bu ilişkilerin Kıbrıs Türk yerel yöneticileri ile Avrupa’daki belediyecilerin birlikteliğini  ilerlettiğini söyledi.

Verilen bilgiye göre, Macaristan Belediyeler Meclis Üyeleri Birliği Başkanı ve Macaristan ana muhalefet partisi üyesi Zoltan Peter Varga ise görüşme için Benli’ye teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile gelişen ilişkilerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Varga, ortak problemlere ortak çözümler bulmak adına bu ilişkinin daha da ileriye götürülmesi temennisinde bulundu; ortak sorun ve hedefler noktasında birlikte çalışabileceklerini kaydetti. 

Son Güncelleme: 10.01.2018 16:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’nda kaza!
Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu’nda kaza!
İSKAN YOLSUZLUĞU AĞIR CEZA GÜNDEMİNDE
İSKAN YOLSUZLUĞU AĞIR CEZA GÜNDEMİNDE
DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?
DÖRTLÜ HÜKÜMETTE BAŞLAMADAN ÇATLAK MI?

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim