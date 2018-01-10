MACARİSTAN BELEDİYELER MECLİS ÜYELERİ BİRLİĞİ HEYETİ BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Macaristan Belediyeler Meclis Üyeleri Birliğinden bir heyet Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Y. Benli’yi ziyaret etti.



Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Yalçın Benli ziyarette yaptığı konuşmada, Avrupa’nın önemli yerel yönetim temsilcileri ile güçlü bir iletişim süreci başlattıklarını belirterek, “Kıbrıs Türk belediyelerinin Avrupa’da görünürlüğü son derece önemlidir, yeni ilişki ve deneyim paylaşımları ile belediyelerimizi çok daha iler bir noktaya taşıyacağız” dedi.



Macar heyetin kendi istekleri ile KKTC’ye ziyaret düzenlediklerini ifade eden Benli, bu işbirliğini kendisinin de önemsediğini söyledi.



Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Konseyi’nde yaptıkları çalışmaların meyvelerini verdiğini

anlatan Benli, Avrupa’nın çağdaş yerel yönetim anlayışını Kuzey Kıbrıs’a taşıyarak, belediyeleri daha da geliştirecekleri inancını ifade etti.



Bu temasların Avrupa Konseyi’nde gelişen ilişkilerin bir sonucu olduğunu ifade eden Benli, uluslararası özelliği olan bu ilişkilerin Kıbrıs Türk yerel yöneticileri ile Avrupa’daki belediyecilerin birlikteliğini ilerlettiğini söyledi.



Verilen bilgiye göre, Macaristan Belediyeler Meclis Üyeleri Birliği Başkanı ve Macaristan ana muhalefet partisi üyesi Zoltan Peter Varga ise görüşme için Benli’ye teşekkür etti.



Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile gelişen ilişkilerin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Varga, ortak problemlere ortak çözümler bulmak adına bu ilişkinin daha da ileriye götürülmesi temennisinde bulundu; ortak sorun ve hedefler noktasında birlikte çalışabileceklerini kaydetti.