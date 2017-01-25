M. Kansu’nun “yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık” Adlı Öyküler Toplamı Rumca’ya Çevrildi

Kıbrıslı Türk Şair ve Öykücü M. Kansu'nun 2006 yılında Ürün Yayınları'ndan çıkan “Yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık” adlı öyküler toplamı, “Kıbrıs Yazarlar Birliği”nin katkıları ve Türkolog Hrisu Pelekanu'nun Rumca'ya çevirisiyle kitaplaştı.

KİTABIN TANITIM 1 ŞUBAT’TA...

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Kıbrıslı Türk Şair ve Öykücü M. Kansu'nun 2006 yılında Ürün Yayınları'ndan çıkan “Yeşil Kurbağa, Yılan, Açlık” adlı öyküler toplamı, “Kıbrıs Yazarlar Birliği”nin katkıları ve Türkolog Hrisu Pelekanu'nun Rumca'ya çevirisiyle kitaplaştı.

M. Kansu tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat Çarşamba akşamı saat 19.00'da Baf Kapısı yanındaki “Kastelyotisa Kültür Merkezi”nde şair-yazar H. Hadjipapas, kitabın tanıtım ve eleştirisini yapacak. Etkinlik kokteyl ile sona erecek.

(SEL)