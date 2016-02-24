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M. Necati Özkan Vakfı, Harmancı’yı Ziyaret Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Necati Özkan’ı kabul etti.

M. Necati Özkan Vakfı, Harmancı’yı Ziyaret Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Necati Özkan’ı kabul etti.

24 Şubat 2016 Çarşamba 09:37
M. Necati Özkan Vakfı, Harmancı’yı Ziyaret Etti
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Lefkoşa Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Necati Özkan’ı kabul etti.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette vakıf mütevelli heyeti üyeleri İsmail Bozkurt, Hakkı Atun, Akay Cemal ile Yaşar Ersoy da hazır bulundu.

ÖZKAN

M. Necati Özkan Vakfı Başkanı Ahmet Necati Özkan ziyarette Harmancı’ya vakıfla ilgili bilgi verdi.

Başkent Lefkoşa’da LTB tarafından da uygun görülecek bir bölgeye M. Necati Özkan’ın heykelinin dikilmesini talep eden Özkan, Başkan Harmancı’dan bu yönde olumlu yanıt aldıklarını belirtti. Özkan, M. Necati Özkan Bilim, Kültür, Sanat Başarı Ödül töreninin bu yıl 20.sinin gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, M. Necati Özkan’ın Kıbrıs Türkü’nün siyasal tarihinde ciddi bir yere sahip olduğunu belirterek, hem ülke tarihinde hem de Lefkoşa’nın belediyecilik tarihinde izler bırakan Özkan’ın isminin yaşatılması için vakıf ile işbirliği halinde çalışacaklarını söyledi.

Harmancı, görev süresi tamamlamadan önce M. Necati Özkan’ın heykelinin Lefkoşa’ya dikilmesi için çalışılacağını da kaydetti.

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