Ltl 120 Yaşında... Kutlamalar Çerçevesinde Pazartesi Akşamı “kanatsız Güvercinler” Sahnelenecek

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) 120 yaşında...

LTL bu çerçevede düzenlediği kutlama programının açılışını, okulun 1982 mezunlarından tiyatro sanatçısı Hüseyin Köroğlu’nun sahneye koyduğu “Kanatsız Güvercinler” adlı oyunla yapacak.

Oyun, LTL Okul Aile Birliği yararına 15 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de YDÜ AKKM’de sahnelenecek.

LTL Okul Aile Birliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan basın açıklaması şöyle:

“Lefkoşa Türk Lisesi (LTL); 1862 yılında Rüştiye olarak açıldı, 1896’da idadi oldu, 1922 senesinde Sultaniler derecesine çıkarıldı, 1925’te liseye çevrildi ve ‘Kıbrıs Türk Lisesi’ adını aldı. Okula 1929’da kolej sınıfı da açıldı. İngiliz Müdür Mr. Wood, gelir gelmez okulun adını ‘Kıbrıs İslâm Lisesi’ olarak değiştirdi. 1950 yılında Mr. Wood emekli olduktan sonra okulun adı yeniden ‘Kıbrıs Türk Lisesi’ oldu. Okul, 1958’de ‘Celal Bayar Lisesi’ adını aldı. Nihayet 1960 yılında okulun adı ‘Lefkoşa Türk Lisesi’ olarak değiştirildi.

LTL, günümüzde en büyük ve en köklü bir eğitim kurumumuz olarak eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bu bağlamda; 1982 yılında okulumuzdan mezun olan tiyatro sanatçısı Hüseyin Köroğlu, Lefkoşa Türk Lisesi’ne bir vefa borcu olarak özel tiyatrosunun (AŞHK) tüm ekip arkadaşlarıyla ülkemize gelerek 120. yıl kutlamalarımızı ‘Kanatsız Güvercinler’ adlı oyunla başlatacaklardır. ‘Kanatsız Güvercinler” oyununu LTL OAB yararına 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 20.00’de YDÜ AKKM’de sahnelenecek oyuna tüm tiyatro severler davetlidir. Bir hafta sürecek olan etkinlikler; okulumuzdan mezun olmuş ve dünyanın birçok yerinden davet edilen eski öğrencilerimizin buluştuğu yemekli sohbet, müzik dinletileri… vb. coşkulu etkinliklerle devam edecektir.

LTL OAB, 120. yıl kutlamalarında destek olan sponsor kuruluşlarımıza - Lord Palas Hotel, KKTC Pegasus Temsilcisi Cyprus XP Travel, YDÜ,Telsim,Özel Güvenlik Sistemleri Ltd., Asbestos Otobüs İşletmeciliği - teşekkür eder.”

(SEL) FOTOĞRAFLI