LTL'de öğrenciler okulu terk etti!

Kerem YAĞMUR - Kıbrıs Manşet

LTL’de sendikalı öğretmenler ile sendikasız öğretmenler birbirine girdi.

Lefkoşa Türk Lisesi Müdürü Mustafa Şevketoğlu, öğrencilerin gezgin sınıf şeklinde eğitim görmelerinin öğrencilere işkence olduğunu ve öğrencilerinin bundan çok şikayetçi olduklarını dile getirerek, bu gezgin sınıf şeklindeki eğitim sistemini kaldırıp sabit sınıf sistemine geçirdi.

Lefkoşa Türk Lisesi’nin Müdürü Şevketoğlu’nun bu kararı birçok öğrenci tarafından memnuniyetle karşılanıurken, birçok öğretmen de buna karşı çıktı.

Sendikalı öğretmenler ile sendikasız öğretmenler arasında tartışmalar yaşandı. Gezgin sınıf eğitim şeklini destekleyen sendikalı öğretmenler öğrencileri toparlayıp başka bir sınıfa götürürken, sabit sınıf eğitim sistemini destekleyen sendikasız öğretmenler ise farklı sınıflara götürülen öğrencileri tekrardan o sınıflardan çıkartıp yeniden sabit sınıflarına götürdü.

Avrupa’da bu gezgin sınıf eğitim sisteminin yaygın olduğunu belirten sendikalı öğretmenler sabit sınıf eğitim şeklinin gericilik olduğunu belirttiler. Bu nedenle öğretmenler arasında da tartışmalar yaşandı. Sendikalı öğretmenlerin Eğitim Bakanlığı’na şikayeti üzerine Eğitim Bakanlığı Yetkilileri Lefkoşa Türk Lisesi’ne geldi. Müdür odasında şu anda toplantı halinde oldukları öğrenildi.

Öğrenciler bu durum üzerine eylem yaparak sınıfları ve okulu terk ettiler.

Öğrencilerle konuşan Kıbrıs Manşet Muhabiri öğrencilerin %80’nini okul müdürü Mustafa Şevketoğlu’nun yanında olduğunu ve madem bu gezgin sınıf eğitim sistemi modern bir eğitim şeklidir neden sadece BTMK ve LTL’de uygulanıyor da diğer orta ve lise okullarda aynı şekilde uygulanmıyor diyerek sitem ettiler.