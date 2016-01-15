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LTD’den Sorunlu Noktalara Yönelik Altyapı Çalışması…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Kaldırım ve Yağmur Suyu Yapım İşleri Proje” çalışmaları sürüyor.

LTD’den Sorunlu Noktalara Yönelik Altyapı Çalışması…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Kaldırım ve Yağmur Suyu Yapım İşleri Proje” çalışmaları sürüyor.

15 Ocak 2016 Cuma 16:41
LTD’den Sorunlu Noktalara Yönelik Altyapı Çalışması…
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LTD’den Sorunlu Noktalara Yönelik Altyapı Çalışması


 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) “Kaldırım ve Yağmur Suyu Yapım İşleri Proje” çalışmaları sürüyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay ihale sözleşmesi imzalanan proje çerçevesinde şehrin 16 farklı noktasında yer alan altyapı sorunlarının çözümlenmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Widecity Construction & Development Limited’in yapımını üstlendiği, Şehit Önay Mehmet Ali Sokak’ta (Şah Fırını önü) başlayan altyapı çalışmaları, Armacon Sitesi’nde (Ortaköy) ve Barış Caddesi’nde devam ediyor.

Barış Caddesi’ndeki çalışmalar kapsamında bölgede eksik olan kaldırımlar tamamlanıyor.

90 iş gününde tamamlanması amaçlanan çalışmaların tümü LTB’nin kendi öz kaynakları ile gerçekleştiriliyor.





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LTD’den Sorunlu Noktalara Yönelik Altyapı Çalışması…
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