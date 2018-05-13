LTB’ye 2 çöp kamyonu alındı

HARMANCI: “HEM FİLOMUZ HEM DE HİZMETLERİMİZ GÜÇLENDİ”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) filosuna 2 modern çöp kamyonu eklendiği açıklandı.



Belediyenin kendi öz kaynaklarıyla aldığı araçların 200 bin TL’ye mal olduğu da belirtildi.



LTB Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 2 aracın alımları için LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Nevzat Efendi Direktörü Hasan Oranlı ve Trucks Trading LTD Direktörü Talat Fırıncıoğluları arasında ihale sözleşmesi imzaladı.



Harmancı, temizlik alanında ortaya koydukları vizyon kapsamında alınan bu araçlarla filonun da hizmetlerin de güçlendiğini belirtti.

