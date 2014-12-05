LTB’nin Tahsilat Vezneleri Yarın Açık Olacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) tahsilat veznelerinin vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayabilmek için yarın 09.00-14.00 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.

LTB Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mali Düzenleme ve Kamu Alacaklarının İndirimli Tahsiline İlişkin (Geçici Kurallar) Yasası” uyarınca başvuru süresinin 7 iş günü uzatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yasa uyarınca 2013 yılı ve öncesine ait belediye alacaklarının gecikme zamlarının yasaya uygun tahsil edilmesi için LTB’deki ilgili şubenin ve veznenin yarın da hizmet vereceği kaydedildi.