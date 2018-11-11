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LTB’nin düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonu tamamlandı

LTB’nin düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonu tamamlandı

11 Kasım 2018 Pazar 14:40
LTB’nin düzenlediği “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor” maratonu tamamlandı

10 VE 21 KM’DE DERECELER AÇIKLANDI. ÖDÜLLER YARIN AKŞAM VERİLECEK

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) organizasyonuyla LTB Paylaşım Mutfağı yararına düzenlenen “Lefkoşa Turkcell ile Koşuyor” Maratonu, 21 ve 10 km yarışlarının ardından 4 km’lik halk koşusuyla tamamlandı.

Maraton’da 10 ve 21 km’de dereceler açıklandı. Dereceye girenlere ödülleri yarın akşam saat 19.00’da Bandabuliya Sahnesi’nde yer alacak  etkinlikte verilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, Halk Koşusuna Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar başta olmak üzere siyaset dünyasından önemli isimler de katıldı. 

Kurum, kuruluş, dernek, sivil toplum örgütleri ve yurttaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen maratona, kariyerlerini Türkiye’de sürdüren Buray, Türkiye’de pek çok ünlüye spor eğitmenliği yapan Sami Hamidi ve Türkiye’nin önemli müzisyenlerinden, Türk pop müziği sanatçısı ve oyuncu Cem Belevi’nin  de destek verdiği kaydedildi.

HARMANCI: “BİLİYORDUK, BU ŞEHRİN, BU ÜLKENİN RUHUNDA PAYLAŞMAK VAR”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yarış öncesinde yaptığı açıklamada toplumun duyarlılığının üst düzeyde olmasının önemine işaret ederek, “Biliyorduk, paylaşmak bu şehrin, bu ülkenin ruhunda var” diyerek, maratona kayıt olan ve katılan herkese teşekkür etti.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan sonuçlara göre 10 ve 21 km’de dereceler şu şekilde oluştu:

10 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI 

1. Eser Kurt – 0:37.05
2.Mesut Akpınar – 0:37.26
3. Ersoy Çetinkaya – 0:38.00


10 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1.Tuğba Güneş – 0:40.31
2.Mine Devrim – 0:44.08
3.Melda Ünal – 0:49.15


10  Km Kadınlar 18-29 Yaş 

1.Mine Devrim – 0:44.08
2.Ayça Küçükakça – 0:49.59
3.Şirin Bolkan – 0:50.17


10 Km Kadınlar 30-39 Yaş

1.Tuğba Güneş – 0:40.31
2.Melda Ünal – 0:49.15
3.Suna Evran Elmas – 0:50.44


10 Km Kadınlar / 40-49 Yaş 

1.Habibe Muhtaroğlu – 1:00.60
2.Sevil Bulanık – 1:19.49
3.Nagehan Baysal Utkan – 1:24.50

10  Km Kadınlar 50 Yaş Üzeri 

1.Kadriye Depreli – 0:59.36
2.Fıona Margaret Addıngton – 1:00.90
3.Mıchelle Martin 1:01.00


10 Km Erkekler 18-29 Yaş 

1.Mesut Akpınar – 0:37.26
2.Dagnu Haıle Tessema – 0:39.31
3. Ahmet Alperen Yıldız – 0:42.49


10 Km Erkekler 30-39 Yaş 

1. Eser Kurt – 0:37.05
2.Murat Ateş – 0:42.16
3. Selim Gürdü – 0:43.26


10 Km Erkekler 40-49 Yaş 

1.Ersoy Çetinkaya – 0:38.00
2.Tümer Debreli – 0:40.20
3. Okan Baysan – 0:47.20

10 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1.Hüseyin Halitoğlu – 0:44.08
2.Aziz Limasollu – 0:45.59
3.İbrahim Azkal – 0:48.33


21 KM ERKEKLER GENEL KLASMAN SONUÇLARI

1. Cemal İneci – 1:16.47
2.Tamer Isırgan – 1:24.26
3. Tuncay İbrahimzade – 1:25.40


21 KM KADINLAR GENEL KLASMAN SONUÇLARI
1.Liana Ginela – 1:34.42
2.Sabire Atikoğlu – 1:35.20
3.Katalın Major – 1:41.25


21 Km Erkekler 18-29 Yaş 

1.Tuncay İbrahimzade – 1:25.40
2.Mertcan Bağuç – 1:26.17
3. Alisher Nurushev – 1:33.11


21 km Erkekler 30-39 Yaş

1.Hüseyin Öngün – 1:27.54
2. Özgü Özyiğit – 1:34.03
3. Mehmet Öngün – 1:34.57

21 Km Erkekler 40-49 Yaş 

1. Cemal İneci – 1:16.47
2.Tamer Isırgan – 1:24.26
3. Murat Mehrübeoğlu – 1:46.54


21 Km Erkekler 50 Yaş üzeri

1. Muzaffer Ceyhan – 1:32.36
2. Aysın Öztoprak – 1:37.58
3. Bekir Moda – 1:40.13


21 Km Kadınlar 18-29 Yaş

1.Liana Ginela – 1:34.42
2.Sabire Atikoğlu – 1:35.20
3.Nadya Zuyeva Saçlı – 1:42.42


21 Km Kadınlar 30-39 Yaş 

1.Katalın Major – 1:41.25
2.Sevim Yıldız – 1:56.18
3.Emel Bilgin – 2:01.01


21 Km Kadınlar 40-49 Yaş 

1.Nuran Öze – 1:43.58
2.Yonca Özdemir – 2:02.26


21 Km Kadınlar 50 Yaş Üstü

1.Şerife Derya Deniz – 2:11.05
 2.Güler Şahin           -  2:28.22

 

Son Güncelleme: 11.11.2018 18:35
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