LTB’NİN ASMAALTI YAYALAŞTIRMA PROJESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Surlariçi’nin yayalaştırma çalışmaları çerçevesinde “Asmaaltı Yayalaştırma Projesi” nde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.Toplamda 2 milyon 348 bin Türk Lirasına mal olacak çalışmalarla ilgili bilgi veren LTB Projeler ve Emlak Şubesi, Konak Eczanesi itibarı ile başlayan ilk etap çalışmalarında asfaltın kaldırılması, su, elektrik ve telefon direklerindeki sistemlerin yer altına alınması için kazılarının yapılması, boruların döşenmesi işlemlerinin devam ettiği açıklamasında bulundu.Bölge için özel tasarlanan parkelerin üretim çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, bölgedeki tüm güzergâhı kapsayacak şekilde çağa uygun ve ekonomik LED aydınlatma direklerinin numunesinin hazırlanması ve sabit bariyerler ve kontrollü geçiş için elektronik kontrollü hidrolik bariyerlerin hazırlanması için müteahhitin gerekli ön çalışmalarını sürdürdüğü, hâlihazırda elektrik telefon, su borularının değişiminin yapıldığı kaydedildi.ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYORAçıklamada ilk etabın iki üç hafta içinde tamamlanarak ikinci etaba geçilmesinin hedeflendiği de belirtildi.Projeler Şubesi, müteahhitin sadece gün içi değil, geceleri de bölgeye rahatsızlık vermeden çalışmalar yürüttüğünü belirtti.