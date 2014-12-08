LTB'nin 5. Katında Bulunan Kafeteryanın Kiralanması İçin Açılan İhale Süresi Uzatıldı

SON BAŞVURU 16 ARALIK

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) 5.katında bulunan kafeteryanın kiralanması için açılan ve yarın son bulacağı açıklanan ihale süresi 16 Aralık Salı günü saat 14.00’e kadar uzatıldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale şartnameleri ile ilgili bilgi, LTB Maliye Şubesi’ne yatırılacak 500 Türk Lirası karşılığında alınacak makbuzun LTB arşivine sunulmasının ardından temin edilebilir.

Açıklamada Kira İhale Komisyonu’nun en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde olmadığı belirtilerek teminatsız tekliflerin dikkate alınmayacağı vurgulandı.

Teminat olarak banka teminat mektubu ve/veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacak.