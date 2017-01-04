LTB’NİN “2. ENGELSİZ SANAT GECESİ” CUMA AKŞAMI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle organize ettiği ve Girne-Değirmenlik dağyolunda meydana gelen elim trafik kazası nedeniyle ertelenen “2. Engelsiz Sanat Gecesi”, Cuma gecesi gerçekleştirilecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Büyük Kütüphanesi Salon 4’te saat 19:00’da başlayacak etkinlikte, Kıbrıs İşitme Konuşma Engellileri Vakfı (KİKEV), Lefkoşa İş Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) ile LTB Çocuk Korosu, LTB Engelsiz Dans Okulu öğrencileri sahne alacak.

Gecede ayrıca, Yükselen Deniz ile Mehmet Geçit tarafından müzik dinletisi de sunulacak. Girişin ücretsiz olduğu gecede Algım Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin resim sergisi de ziyaret edilebilecek.