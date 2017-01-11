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11 Ocak 2017 Çarşamba 08:35

LTB’DEN "ÖZEL ANNE VE ÖZEL ÇOCUK" KONULU SEMİNER...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesindeki Engelsiz Lefkoşa Birimi, Lefkoşa Özel Eğitim Okulu’nda "Özel Anne ve Özel Çocuk" konulu seminer gerçekleştirdi.

LTB'DEN 'ÖZEL ANNE VE ÖZEL ÇOCUK' KONULU SEMİNER...
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LTB’DEN "ÖZEL ANNE VE ÖZEL ÇOCUK" KONULU SEMİNER...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesindeki Engelsiz Lefkoşa Birimi, Lefkoşa Özel Eğitim Okulu’nda "Özel Anne ve Özel Çocuk" konulu seminer gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Lefkoşa Birimi personeli, Kişisel Gelişim ve Dönüşüm Uzmanı Sevinç Tozduman tarafından verilen seminerde; öfke kontrol teknikleri, dilek atölyesi, meditasyon eğitimi ve uygulaması yer aldı.

Özel gereksinimli çocuklar ve annelerine yönelik eğitim seminerleri, her Salı 10.00-13.00 saatleri arasında Lefkoşa Özel Eğitim Okulu’nda gerçekleştiriliyor.

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