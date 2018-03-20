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LTB’DEN DOWN SENDROMU YÜRÜYÜŞÜ

LTB’DEN DOWN SENDROMU YÜRÜYÜŞÜ

20 Mart 2018 Salı 16:14
LTB’DEN DOWN SENDROMU YÜRÜYÜŞÜ
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LTB’DEN DOWN SENDROMU YÜRÜYÜŞÜ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) geçen yıl başlattığı down sendromlu bireylerle ilgili farkındalık yürüyüşünün ikincisini yarın gerçekleştirecek.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre,  LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası organizasyonunda gerçekleşecek etkinlik  Dereboyu’nda saat 18.00’de başlayacak.

“Gerçek Dostlar Kromozon Saymaz. Down Sendromu Hastalık Değil Farklılıktır” sloganı ile düzenlenecek etkinlikte önce  eski Pronto çemberi-Başbakanlık trafik ışıklarının arasında yürüyüş düzenlenecek; ardından  Garfield’de çeşitli faaliyetler  yer alacak.

Garfield’deki  programda LTB Haspolat Çocuk Modern Dans Ekibi, LTB Engelsiz Dans Grubu gösterisi, Jimnastik Federasyonu karma jimnastik gösterisi, Yükselen Deniz müzik dinletisi, Algım Lirik Dans Grubu, Nafiz Dölek ve Orkestrası ve İstanbul’dan Tomurcuk Vakfı Resim Sergisi  yer alacak.

Etkinliğe tüm halk davet edildi.

Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu Hastalık Değil FarklılıktırLefkoşa Türk BelediyesiLTB Gençlik Meclisi Engelsiz Masası
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