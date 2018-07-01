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LTB’den den şehir altyapısına büyük dokunuş

LTB’den den şehir altyapısına büyük dokunuş

01 Temmuz 2018 Pazar 18:44
LTB’den den şehir altyapısına büyük dokunuş

LTB’den den şehir altyapısına büyük dokunuş

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), Başkent Lefkoşa’nın 30 yıl sonraki nüfus gelişimini de dikkate alarak hazırladığı Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi için Avrupa Birliği’nden sağladığı yaklaşık 53 milyon TL’yi bulan finansmanının ardından teknik adımlar atılmaya başlandı.

LTB 3 yıllık sürede tüm çalışmaları tamamladı

Hattın proje çalışmaları Avrupa Birliği Yardım Programından yararlanılarak 2015 yılında başlamıştı. 3 yıl içerisinde ise yapılacak olan kanalizasyon ana taşıyıcı hattının tasarlanması, hat güzergahının belirlenmesi, pompa istasyonlarının tasarlanması, projenin Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri odasından vizelendirilmesi, mülkiyet konusunda gerekli izinlerin alınması ve tüm teknik raporların hazırlanması çalışmaları tamamlanmış, yapımı için ihale dosyası hazırlanmıştı.

İhale süreci tamamlandı, Ekim ayında mukavele imzalanarak çalışmalara başlanacak

Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Birliği resmi web sitesinde yapılacak olan kanalizasyon ana taşıyıcı hat projesinin yapım ihalesine çıkıldı. İhaleye başvuru süresi tamamlanan projeyle ilgili önceki gün Avrupa Birliği Destek Ofisi’nde düzenlenen toplantıyla teklif gönderen firmaların değerlendirilme sürecine geçildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından ihaleyi kazanan firma ile Ekim ayı içerisinde mukavele imzalanması öngörülüyor. Mukavele imzalanma tarihinden itibaren 630 takvim gününde işin tamamlanması planlanıyor.

13 km’lik hat döşenecek, 3 pompa istasyonu yenilenecek, 1 tane de yeni pompa istasyonu yapılacak

İhale Lefkoşa’da Ahmet Mutallip Caddesi Kermiya Pompa İstasyonu ile Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi arasında ilerleyecek kanalizasyon ana hattını kapsıyor. Yaklaşık hat uzunluğu 13 km olup, 7.7 km’si basınçlı hat ve 5.3 km’si eğimli hat olacak. Ayrıca mevcut 3 pompa istasyonu tamamen yenilecek ve ek olarak yeni bir pompa istasyonu daha kurulacak.

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