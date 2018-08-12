LTB’den Çocuklara Dengeli Beslenme Eğitimi...

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) 24 Temmuz’da başlattığı “Surlariçi Temel İngilizce Kursu”na katılan çocuklara, uzman diyetisyen Aysel Kanioğluları tarafından dengeli beslenme eğitimi verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Surlariçi bölgesindeki çocuklara yönelik hazırlanan ve bölgedeki muhtarlıklarla işbirliği içerisinde hayata geçirilen çalışma LTB Çocuk ve Gençlik Hakları Birimi tarafından yürütülüyor.

KANİOĞLULARI: “SAĞLIKLI BİR GELECEK YARATMAK ÇOK ÖNEMLİDİR”

LTB’nin düzenlediği kurslara gönüllü olarak destek veren Kanioğluları, çocuklara yeterli ve dengeli beslenmenin önem ve gerekliliklerini görseller üzerinden anlattı. Eğitim sonrasında ise her çocuk “sağlıklı tabak modeli” hazırlayıp, öğrendiklerini pratiğe döktü.

Kanioğluları, beslenme konusunda bilinçli nesiller yetiştirmenin önemine vurgu yaparken, sağlıklı ve verimli bir yaşam sürebilmek için, doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve özendirilmesi açısından oldukça önemli olarak tanımladığı çocukların, dersteki ilgisinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

