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27 Nisan 2017 Perşembe 09:35

LTB’den Çocuklara Anlamlı Etkinlik

LTB'den Çocuklara Anlamlı Etkinlik
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LTB’den çocuklara anlamlı etkinlik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine yemekli etkinlik düzenledi.



LTB Organizasyonunda ve Nihat’ın Yeri Restaurant ile Kıbrıs Online LTD katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı’da katılarak çocuklara eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden ve mutluluklarını paylaşan Başkan Harmancı, sadece tek gün değil her gün çocukların yüzlerinin gülmesi temennisinde bulundu. Nihat’ın Yeri Restaurant’ta gerçekleştirilen etkinlikte Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğretmenleri ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi çalışanları çocuklara keyifli anlar yaşattılar.  



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LTB’den çocuklara Anlamlı Etkinlik
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