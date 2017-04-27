LTB’den çocuklara anlamlı etkinlik

LTB Organizasyonunda ve Nihat’ın Yeri Restaurant ile Kıbrıs Online LTD katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı’da katılarak çocuklara eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden ve mutluluklarını paylaşan Başkan Harmancı, sadece tek gün değil her gün çocukların yüzlerinin gülmesi temennisinde bulundu. Nihat’ın Yeri Restaurant’ta gerçekleştirilen etkinlikte Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi öğretmenleri ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi çalışanları çocuklara keyifli anlar yaşattılar.