LTB’den Annelere Hediye

Yaşlılara Hizmet Birimi personelleri anneleri evlerinde tek tek ziyaret ederek onlara hediyelerini takdim etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da LTB Yaşlılar Birimi’ne üye annelere bir kart göndererek tüm Lefkoşalılar adına üyelerin Anneler Günü’nü kutladı.
Yaşlılara Hizmet Birimi personelleri anneleri evlerinde tek tek ziyaret ederek onlara hediyelerini takdim etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da LTB Yaşlılar Birimi’ne üye annelere bir kart göndererek tüm Lefkoşalılar adına üyelerin Anneler Günü’nü kutladı.