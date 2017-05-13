LTB’den Annelere Hediye

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü dolayısıyla Yaşlılara Hizmet Birimi’ne kayıtlı 1700 anneyi ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.Yaşlılara Hizmet Birimi personelleri anneleri evlerinde tek tek ziyaret ederek onlara hediyelerini takdim etti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı da LTB Yaşlılar Birimi’ne üye annelere bir kart göndererek tüm Lefkoşalılar adına üyelerin Anneler Günü’nü kutladı.