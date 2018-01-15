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LTB’DEN ALİ KANİ KANOL VE SALİH RUSO ANISINA SANTRANÇ TURNUVASI

LTB’DEN ALİ KANİ KANOL VE SALİH RUSO ANISINA SANTRANÇ TURNUVASI

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:41
LTB’DEN ALİ KANİ KANOL VE SALİH RUSO ANISINA SANTRANÇ TURNUVASI
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LTB’DEN ALİ KANİ KANOL VE SALİH RUSO ANISINA SANTRANÇ TURNUVASI

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB), LTB Spor Kulübü ve Lefkoşa Satranç Derneği ile işbirliği içinde Ali Kani Kanol ve Salih Ruso anısına 10 Şubat’ta düzenleyeceği satranç turnuvasına kayıtlar başladı. 

LTB’den verilen bilgiye göre, Ali Kani Kanol ve Salih Ruso’yu anarken hem satranç severleri bir araya getirmek hem de başkent Lefkoşa’da satranç sporunu geliştirmek amacıyla küçükler ve gençler kategorilerinde yapılacak turnuvaya 7 Şubat Çarşamba gününe kadar başvuru kabul edilecek. 

Katılımın ücretsiz olduğu turnuvada küçükler kategorisinde 2007 ve sonra doğanlar, gençler kategorisinde 1999-2006 dönemi doğumlular kayıt yaptırabilecek. 

LTB binası beşinci katında 10 Şubat Cumartesi gerçekleştirilecek turnuva saat 13.00’te başlayacak.

Katılan tüm sporculara katılım belgesinin verileceği turnuvada birinci, ikinci ve üçüncüye kupa, dördüncü ve beşinci olanlarda madalya ile ödüllendirilecek. 

Turnuvaya ilişkin kayıt ve bilgi 0533 866 17 59 ve 0533 855 74 42 numaralı telefonlardan alınabilecek.

Son Güncelleme: 15.01.2018 15:43
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