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LTB’DEN 8 İŞLETMEYE TEŞEKKÜR BELGESİ

LTB’DEN 8 İŞLETMEYE TEŞEKKÜR BELGESİ

20 Mart 2018 Salı 15:42
LTB’DEN 8 İŞLETMEYE TEŞEKKÜR BELGESİ
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LTB’DEN 8 İŞLETMEYE TEŞEKKÜR BELGESİ



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi tarafından  3 yılda yapılan tüm denetimleri eksiksiz olarak tamamlayan 8 iş yerine teşekkür belgesi verildi. 

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, son 3  yıl içinde gıda güvenliğinin sağlanması ve  hijyen kurallarına uyan, işletme izinleri ile çalışanların sağlık karnelerini düzenli bir şekilde çıkaran işletmelere yurttaşların sağlığına gösterdekleri duyarlılık ve denetim ekipleri ile yürüttükleri iş birliğinden ötürü teşekkür belgesi verildiği kaydedildi.

Teşekkür belgesi alan işletmeler;  Metropol Catering, Metropol Fırın, Dinçer Şah Pastanesi, Atmosfer Eğitim Merkezi, Gün Işığı Eğitim Merkezi, Skin Deep Güzellik Salonu, Arasta Erkek Berberi ve  Meliha Kılıç Güzellik Salonu  olarak açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Metropol FırınMetropol CateringDinçer Şah PastanesiAtmosfer Eğitim MerkeziGün Işığı Eğitim MerkeziSkin Deep Güzellik SalonuMeliha Kılıç Güzellik SalonuArasta Erkek Berberi
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