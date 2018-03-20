LTB’DEN 8 İŞLETMEYE TEŞEKKÜR BELGESİ





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi tarafından 3 yılda yapılan tüm denetimleri eksiksiz olarak tamamlayan 8 iş yerine teşekkür belgesi verildi.



LTB’den yapılan yazılı açıklamada, son 3 yıl içinde gıda güvenliğinin sağlanması ve hijyen kurallarına uyan, işletme izinleri ile çalışanların sağlık karnelerini düzenli bir şekilde çıkaran işletmelere yurttaşların sağlığına gösterdekleri duyarlılık ve denetim ekipleri ile yürüttükleri iş birliğinden ötürü teşekkür belgesi verildiği kaydedildi.



Teşekkür belgesi alan işletmeler; Metropol Catering, Metropol Fırın, Dinçer Şah Pastanesi, Atmosfer Eğitim Merkezi, Gün Işığı Eğitim Merkezi, Skin Deep Güzellik Salonu, Arasta Erkek Berberi ve Meliha Kılıç Güzellik Salonu olarak açıklandı.