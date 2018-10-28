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LTB’de Selimiye Meydanı için 3 ihaleye imza atıldı

LTB’de Selimiye Meydanı için 3 ihaleye imza atıldı

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
LTB’de Selimiye Meydanı için 3 ihaleye imza atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB),  Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Selimiye Meydanı Canlandırma Projesi’ni sonuçlandırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, KOBİGEM  finasmanlığında hayata geçirilecek ihalelerin sözleşmelerine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cyprus Sign Ltd. Direktörü Öcal Tekiner, Navion Consulting Ltd. Direktörü İzzet Çınar ile Mavi Pandora Led Işık Sistemleri Ltd. Direktörü Sadiye Özdeş imza koydu. 
 ÜCRETSİZ İNTERNET, IŞIK SİSTEMİ VE DIŞ CEPHE KAPLAMASI
İhaleler kapsamında Selimiye Meydanı Canlandırma Projesi kapsamında meydanda herkese ücretsiz internet sağlanacak, bölgeye ışık sistemi yerleştirilecek ve eski bir yapının dış cephesinin kaplaması yapılacak.
Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Programı kapsamında sağlanan mali destek kapsamında 2014 yılında Lefkoşa Suriçi Turizmini Canlandırma Projesi,  2015 yılında ise  Surariçi Turistik Gezi Treni Projesi hayata geçirilmişti.
KENT MOBİLYALARI DA YERLEŞTİRİLECEK
2017 yılında başlanan Selimiye Meydanı Canlandırma Proje çalışmaları ise aşama aşama hayata geçirilmekte. 
İmzalanan 3 ihalenin sonuçlandırılması ile birlikte projenin ilk 3 etabı da tamamlanmış olacak. Proje kapsamında ayrıca önümüzdeki süreçte bölgenin dokusuna uygun, taşınabilir kent mobilyaları meydana yerleştirilecek. 
 

Son Güncelleme: 28.10.2018 15:28
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