LTB’de hizmet kalitesinin yükseltilmesi için çalışma başlatıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla çalışma başlattı.



LTB’den verilen bilgiye göre, hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesini arttırmak; Belediyeye ulaşan taleplerin daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve şube çalışanlarının katılımıyla toplantılar düzenleniyor.



Toplantılarda şubelerin verdiği hizmetlerin veriminin arttırılması amacıyla dört yılda izlenecek yol haritası de ele alınıyor.



