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LTB’de Bes’in De Katılımı İle Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) da katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

LTB’de Bes’in De Katılımı İle Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) da katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 12:13
LTB’de Bes’in De Katılımı İle Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Toplu İş Sözleşmesi Komisyonu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) da katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

HARMANCI: “HEPİMİZ LTB’NİN İYİLİĞİNİ İSTİYORUZ”

LTB Basın Birimi’nin açıklamasına göre, Özmen Birinci’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı farklı görüş ve düşünceler varsa bunların ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek toplantılarda masaya yatırılacağını belirtti.

Harmancı, günün sonunda uzlaşıya varıldığında toplu iş sözleşmesinin nihai karar alma organı olan Belediye Meclisi’ne götürüleceğini kaydetti. Hem sendika, hem de işveren olarak LTB’nin iyiliğini istediklerini söyleyen Harmancı, bu doğrultuda mutlaka uzlaşıya varılacağını ve Lefkoşalılara daha iyi daha çağdaş bir hizmet sunma yolunda ilerleyeceklerini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Toplu İş Sözleşmesi KomisyonuLTB Başkanı Mehmet Harmancı Ve Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) Da Katılımıyla Ilk Toplantısını Gerçekleştirdi.
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