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Ltb-ydü İşbirliğinde İhtiyaçlı Çocuklara Kıyafet, Kırtasiye Ve Oyuncak Yardımı...

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde ihtiyaçlı çocuklara yönelik kıyafet, kırtasiye ve oyuncak toplandı.

Ltb-ydü İşbirliğinde İhtiyaçlı Çocuklara Kıyafet, Kırtasiye Ve Oyuncak Yardımı...

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde ihtiyaçlı çocuklara yönelik kıyafet, kırtasiye ve oyuncak toplandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 16:02
Ltb-ydü İşbirliğinde İhtiyaçlı Çocuklara Kıyafet, Kırtasiye Ve Oyuncak Yardımı...
Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde ihtiyaçlı çocuklara yönelik kıyafet, kırtasiye ve oyuncak toplandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, “Giymiyorsan Giydir” kampanyası çerçevesinde YDÜ Okul Öncesi Eğitim Merkezi tarafından öğrenci ailelerine yazılan yazılar sonucu toplanan kıyafet, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri, LTB Gençlik Merkezi tarafından Haspolat Muhtarlığı, Çağlayan Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’ne teslim edildi.

LTB Gençlik Meclisi Koordinatörü ve Çocuk Hakları Birimi Sorumlusu Münür Öztürk konuya ilişkin açıklamasında, küçük yaşta paylaşmanın önemini çocukların fark etmesi ve arkadaşları ile sevdiği eşyalarını ve kıyafetlerini paylaşmasının, paylaşım içinde bir toplum oluşturulmasına yardımcı olacağına inandıklarını belirtti.

(ID/SEL) FOTOĞRAFLI
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