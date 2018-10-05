banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93986
ALTIN
238.712
DOLAR
6.1633
STERLİN
8.0555
EURO
7.0866
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA'DA UYUŞTURUCU
Başbakan Erhürman Ülke Ekonomisini Değerlendirdi: “2019 Zor Bir Yıl Olacak”
ERHÜRMAN: ''2019 ZOR BİR YIL...
Kazıklanıyoruz!
KAZIKLANIYORUZ!
Soygunda yeni tutuklu
SOYGUNDA YENİ TUTUKLU
banner282
Flaş Haber
Kazıklanıyoruz!
Kapat

Ltb-ydü İş Birliğinde Ücretsiz İngilizce Kursları Başladı

KURSLARA HASPOLAT’TAN 57, SURLARİÇİ’NDEN İSE 95 ÇOCUK KATILDI

Ltb-ydü İş Birliğinde Ücretsiz İngilizce Kursları Başladı

KURSLARA HASPOLAT’TAN 57, SURLARİÇİ’NDEN İSE 95 ÇOCUK KATILDI

05 Ekim 2018 Cuma 09:15
Ltb-ydü İş Birliğinde Ücretsiz İngilizce Kursları Başladı

KURSLARA HASPOLAT’TAN 57, SURLARİÇİ’NDEN İSE 95 ÇOCUK KATILDI

Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliğinde organize edilen ücretsiz İngilizce kursları başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre geçtiğimiz yıl Haspolat bölgesini kapsayan iş birliğine bu yıl Surlariçi de eklendi.

Bu kapsamda Haspolat İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’nda geçtiğimiz gün başlayan kurslara Haspolat’tan 57, Surlariçi’nden ise 95 çocuk katıldı.

YDÜ’de okul öğretmenliği tahsili gören son sınıf öğrencilerinin verdiği derslerde temel İngilizce bilgileri, örnekler verilerek ve karşılıklı konuşularak öğrencilere aktarılıyor.

Bu bölgelerde ikamet eden 9-11 yaş aralığındaki çocuklar, 2018-2019 öğretim yılı boyunca okul müfredatlarına uygun olacak şekilde ücretsiz İngilizce kursu alacaklar.

Her hafta çarşamba günleri düzenlenecek ve öğretim yılı boyunca devam edecek kursların tamamlanmasının ardından bir de müsamere gerçekleştirilecek. Koro ve tiyatronun sunacağı gösterilerle birlikte öğrencilere katılım ve başarı belgeleri takdim edilecek.

HARMANCI: “FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERİCİ ADIMLAR ATMAYI GÖREV ADDEDİYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, fırsat eşitsizliğini giderecek adımlar atmayı belediye olarak görev addettiklerini, bu kapsamda da özellikle Haspolat ve Surlariçi’nde bu açığı belli bir oranda olsa da giderebilecek bir adım attıklarını ifade etti.

Harmancı, kursa katılımın yüksek olmasından duydukları sevinci de ifade etti.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükkonuk Eko-gün 14 Ekim’de…
Büyükkonuk Eko-gün 14 Ekim’de…
Bakan Ataoğlu Anadolu Jet’in Önümüzdeki Günlerde Güne KKTC’den Başlayacağı Uçağı Devereye Koyacağını Söyledi
Bakan Ataoğlu Anadolu Jet’in Önümüzdeki Günlerde Güne KKTC’den Başlayacağı Uçağı Devereye Koyacağını Söyledi
Akıncı, Mütekabiliyetin Önemini Vurguladı... “Türkiye Eğer Rum Tarafıyla Görüşecekse Ve Bu Süreklilik Arz Edecekse, Benzer Davranışı Yunanistan Da Göstermeli“
Akıncı, Mütekabiliyetin Önemini Vurguladı... “Türkiye Eğer Rum Tarafıyla Görüşecekse Ve Bu Süreklilik Arz Edecekse, Benzer Davranışı Yunanistan Da Göstermeli“
Başbakanlık Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Batman’da Şehit Edilen Askerlere Rahmet Diledi
Başbakanlık Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Batman’da Şehit Edilen Askerlere Rahmet Diledi
Narenciye Çalıştayı Sona Erdi... En Büyük Sorun Sulama Suyu Yetersizliği
Narenciye Çalıştayı Sona Erdi... En Büyük Sorun Sulama Suyu Yetersizliği
Töre Erdoğan’a Mektup Yazarak Türk Milletine Başsağlığı Diledi
Töre Erdoğan’a Mektup Yazarak Türk Milletine Başsağlığı Diledi
Gönyeli’deki Darp Olayıyla İlgili 9 Tutuklu...
Gönyeli’deki Darp Olayıyla İlgili 9 Tutuklu...
5 Ekim Öğretmenler Günü.. YKP: Eğitim Emekçileri Bu Yıl Da Yalnızca Nutuk Dinleyecek”
5 Ekim Öğretmenler Günü.. YKP: Eğitim Emekçileri Bu Yıl Da Yalnızca Nutuk Dinleyecek”
DP Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan Şehitler İçin Taziye Mesajı
DP Genel Başkanı Ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’tan Şehitler İçin Taziye Mesajı
Beyarmudu'nda Misafir Olarak Kaldıkları Evde Hırsızlık Yapan İki Kişi Tutuklandı
Beyarmudu'nda Misafir Olarak Kaldıkları Evde Hırsızlık Yapan İki Kişi Tutuklandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim