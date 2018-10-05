Ltb-ydü İş Birliğinde Ücretsiz İngilizce Kursları Başladı

KURSLARA HASPOLAT’TAN 57, SURLARİÇİ’NDEN İSE 95 ÇOCUK KATILDI

Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) iş birliğinde organize edilen ücretsiz İngilizce kursları başladı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre geçtiğimiz yıl Haspolat bölgesini kapsayan iş birliğine bu yıl Surlariçi de eklendi.

Bu kapsamda Haspolat İlkokulu ve Atatürk İlkokulu’nda geçtiğimiz gün başlayan kurslara Haspolat’tan 57, Surlariçi’nden ise 95 çocuk katıldı.

YDÜ’de okul öğretmenliği tahsili gören son sınıf öğrencilerinin verdiği derslerde temel İngilizce bilgileri, örnekler verilerek ve karşılıklı konuşularak öğrencilere aktarılıyor.

Bu bölgelerde ikamet eden 9-11 yaş aralığındaki çocuklar, 2018-2019 öğretim yılı boyunca okul müfredatlarına uygun olacak şekilde ücretsiz İngilizce kursu alacaklar.

Her hafta çarşamba günleri düzenlenecek ve öğretim yılı boyunca devam edecek kursların tamamlanmasının ardından bir de müsamere gerçekleştirilecek. Koro ve tiyatronun sunacağı gösterilerle birlikte öğrencilere katılım ve başarı belgeleri takdim edilecek.

HARMANCI: “FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ GİDERİCİ ADIMLAR ATMAYI GÖREV ADDEDİYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, fırsat eşitsizliğini giderecek adımlar atmayı belediye olarak görev addettiklerini, bu kapsamda da özellikle Haspolat ve Surlariçi’nde bu açığı belli bir oranda olsa da giderebilecek bir adım attıklarını ifade etti.

Harmancı, kursa katılımın yüksek olmasından duydukları sevinci de ifade etti.

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI