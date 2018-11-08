Ltb Yavuz Gonnolu Caddesi’nde Kanalizasyon Hatlarını Temizlemek İçin Çalışma Yapacak

CADDE KISMİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi, Kanalizasyon Şubesi’nce Yavuz Gonnolu Caddesi’nde (Levent İlkokulu önü) kanalizasyon hatlarını temizlemek için çalışma yapılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada temizlik çalışmalarına 18 Kasım Pazar sabahı başlanacağı belirtilerek 8 saat sürmesi planlanan çalışmalar süresince Yavuz Gonnolu Caddesi’nin kısmi olarak trafiğe kapatılacağı kaydedildi.LTB’den yapılan açıklamada yurttaşların emniyet için çalışma süresince yollarda bulunan uyarıcı levhalara uymaları gerektiği ifade edildi.(GÖZ/GÜL)