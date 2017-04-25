Ltb Tiyatrosu 3. Türk-alman Tiyatro Festivali’ne Katılıyor

LTB Belediye Tiyatrosu “Soytarılar Okulu” oyununun, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde 3000’in üzerinde Türk çocuk tarafından izlenmesi bekleniyor.

“SOYTARILAR OKULU” 29 VE 30 NİSAN TARİHLERİNDE 4 KEZ SAHNELENECEK