Ltb Tiyatrosu 3. Türk-alman Tiyatro Festivali’ne Katılıyor

“SOYTARILAR OKULU” 29 VE 30 NİSAN TARİHLERİNDE 4 KEZ SAHNELENECEK
Lefkoşa, 25 Nisan 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Tiyatrosu, Berlin’de düzenlenecek 3. Türk-Alman Tiyatro Festivali’ne katılıyor.
Limasol Sosyal Sorumluluk Co. İşbirliğiyle hazırlanan “Soytarılar Okulu” oyunu, Cumhurbaşkanlığı’nın katkılarıyla, Festival’de 4 kes sahnelenecek.
LTB Belediye Tiyatrosu “Soytarılar Okulu” oyununun, 29 ve 30 Nisan tarihlerinde 3000’in üzerinde Türk çocuk tarafından izlenmesi bekleniyor.
(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI