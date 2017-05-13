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13 Mayıs 2017 Cumartesi 07:10

Ltb Spor Kulübü’nün Organize Ettiği “gençlik Ve Spor Şöleni” Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Şöleni, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda etkinliklerle başladı.

Ltb Spor Kulübü'nün Organize Ettiği 'gençlik Ve Spor Şöleni” Başladı
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Lefkoşa, 13 Mayıs 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Şöleni, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda etkinliklerle başladı.

3.Gençlik ve Spor Şöleni, bugün gerçekleştirilecek sportif müsabakaların ardından sona erecek.

AKTUNÇ: “SPORUN GÜZELLİKLERİ YAŞANACAK”

LTB Basın Birimi’nden verilen bilgiye göre, şölenin açılışında sporculara hitaben konuşan LTB Asbaşkanı ve aynı zamanda LTB Spor Kulübü Asbaşkanı Akın Aktunç, sporun güzelliklerinin yaşanacağı bir organizasyon olacağına inandığını belirterek, yarışacak tüm sporculara başarılar diledi.

Bazı federasyonlarla işbirliği halinde düzenlenen şölen kapsamında Engelliler Spor Federasyonu’na bağlı tekerlekli sandalye basketbol takımı ile yapılan empati maçı ilgi gördü. Hava atışını LTB Spor Kulübü Yöneticisi de olan LTB Meclis Üyesi Bülent Çıraklı gerçekleştirdi.

Empati maçının ardından ALGIM Özel eğitim Merkezi’ne bağlı öğrenciler ile Levent Koleji sporcuları basketbol mücadelesi verdi. Özel gereksinimli bireylerin performansları ve attıkları basketler seyircilerden alkış aldı.

Şölen kapsamında Jimnastik Federasyonu’na bağlı minik jimnastikçiler de müzik eşliğinde gösterilerini sergiledi.
 
(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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