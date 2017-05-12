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12 Mayıs 2017 Cuma 12:31

Ltb’nin Paylaşım Mutfağı 1’inci Yaşını Bedesten’de Resepsiyonla Kutlayacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ihtiyaçlı bireylere günde bir kez yemek sağladığı Belediye Pazarı’nda hizmet veren Paylaşım Mutfağı birinci yaşını kutlayacak.

Ltb'nin Paylaşım Mutfağı 1'inci Yaşını Bedesten'de Resepsiyonla Kutlayacak
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HARMANCI: “BU PROJE PAYLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHUNA SAHİP TOPLUMUN DESTEĞİYLE HAYAT BULDU”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) ihtiyaçlı bireylere günde bir kez yemek sağladığı Belediye Pazarı’nda hizmet veren Paylaşım Mutfağı birinci yaşını kutlayacak.

Yoksul, özel gereksinimli, şiddete uğramış bireylere ve mültecilere bir yıldır hizmet veren, ulaşım sorunları olanların yemeklerinin evlerine kadar götürülmesini sağlayan Paylaşım Mutfağı’nın birinci yaşı için 15 Mayıs Pazartesi günü Bedesten’de resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyon, saat 19.00’da başlayacak.

Günde 100 kişiye hizmet veren Paylaşım Mutfağı konusunda açıklamada bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin paylaşma ve dayanışma ruhuna sahip toplumun desteğiyle hayat bulduğunu belirtti.

Harmancı, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri, duyarlı bireylerin işbirliği ve katkılarıyla hizmet veren Paylaşım Mutfağı için verilecek resepsiyona herkesin davetli olduğunu söyledi.

(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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