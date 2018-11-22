Ltb’nin, Haspolat Ağıllar Bölgesi’ne İçme Suyu Ulaştırma Çalışmaları Sürüyor

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Haspolat Ağıllar Bölgesine içme suyu ulaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Haspolat Ağıllar Bölgesi’ne ilk kez içme suyu verilmesini sağlayacak Hdpe içme suyu boru döşemesi proje çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında ayrıca Haspolat Arıtma Tesisi’nin eskiyen ve yetersiz olan su hattı yenilenerek Hdpe boru döşenmesi ve bağlantıları da tamamlanmış olacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte her iki bölgede toplam 1 buçuk kilometrelik içme su hattı döşenmiş olacak.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI