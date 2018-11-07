Ltb: “lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’nda Kayıt Rekoru Kırıldı”





Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu”na başvuru sayısının, en yüksek katılımın gerçekleştiği 2017 maratonunu geçtiği bildirildi.Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa maratonuna 2015 yılında 2 bin 42, 2016’da 2 bin 485, 2017’de 3 bin 88 kişi katılmıştı. 11 Kasım Pazar günü yapılacak Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu’na ise bugüne kadar 3 bin 407 kişi kayıt yaptırdı. Etkinlikte elde tüm gelir ihtiyaçlı bireylere her gün 1 öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bağışlanacak.10 VE 21 KM KOŞU İÇİN KAYITLARIN SON GÜNÜ 9 KASIM CUMALefkoşa Turkcell’le Koşuyor etkinliği kapsamında 4 kilometre koşu için kayıtlar, maraton günü saat 10:00’a kadar; 10 ile 21 Km için kayıtlar ise 9 Kasım Cuma günü saat 17:00’a kadar LTB binasında kabul edilecek.Maratona kayıt yaptırmak ve ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen “Engellemeyen Lefkoşa Birimi” üyeleri 22 85 221 (dahili 1436) numaralı telefondan LTB’ye ulaşabilir.Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor Maratonu ön etkinliği olarak, bu yıl ilk kez, 10 Kasım Cumartesi saat 13:00’da Büyük Han’da Makarna Günü düzenleniyor. Karbonhidrat yüklemesi amacı ile düzenlenen Makarna Günü’nde Paylaşım Mutfağı’ndan makarna servisi yapılacak.(ID/ÖK)