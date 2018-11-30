Ltb İle Mmo Enerji Verimliliği Ve Yönetimi Alanında İş Birliği Protokolü İmzaladı





ENERJİ TASARRUFU VE ENERJİ TÜKETİMİNİN PLANLI ŞEKİLDE AZALTILMASI AMAÇLANIYORLefkoşa, 30 Kasım 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO), LTB bina ve tesislerde enerji etüdü yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.LTB’den verilen bilgiye göre, yapılacak enerji etüdüyle enerji tasarrufu olasılıklarının belirlenmesi ve enerji tüketiminin planlı bir şekilde azaltılması amaçlanıyor.Protokolle LTB bünyesinde ISO 50001 enerji yönetim sistemi standardına uygun, kapsamlı ve sürekli gelişmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen bir enerji yönetim sistemi kurulması da hedefleniyor.HARMANCILTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı konuşmada protokol ile kurum olarak enerjiyi verimli kullanıp kullanmadıklarının tespit edileceğini belirtti.Çalışmanın toplumun enerji tüketimine de kılavuzluk edebileceğini vurgulayan Başkan Harmancı, “Buradan çıkacak sonuçlar kendi iç yapılanmamıza da yön verecek. Bu yapılanma içinde çevre, geri dönüşüm ve enerji yönetimi konuları şubeleştirilecektir” dedi.ULUBAYKTMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay da enerji verimliliği ve yönetimi konusunda tüm kurumlara yardımcı olmanın kuruluşlarının amaçları arasında yer aldığını söyledi.ZAİMOda Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Zaim ise yürütülecek projenin LTB’nin enerji verimliliğini raporlamak yanında çalışanların da pratik tedbirlerle enerji verimliliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI