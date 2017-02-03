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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Ltb İle Ktezo İşbirliği Protokolü İmzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti alması konusunda işbirliği protokolü imzaladı.

Ltb İle Ktezo İşbirliği Protokolü İmzaladı
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Lefkoşa, 3 Ocak 17 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti alması konusunda işbirliği protokolü imzaladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile KTEZO ve Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber ve Berberler Birliği Asbaşkanı Salih Ulaş imza koydu.

Berberlik ve kuaförlük hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler, LTB’nin 22 85 221(dahili 1436) numaralı telefonundan Birim’e kayıt yaptırarak randevu alabilecek.

HARMANCI: “SOSYAL BELEDİYECİLİK ADINA ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTEZO ile çok önemli bir projeye imza attıklarını belirterek, Oda üyesi Kuaförler Birliği ve Berberler Birliği’ne olumlu yaklaşımları ve işbirliği için teşekkür etti.

Konuyu LTB’nin gündeme getirmesinin ardından gerekli çalışmaları yapmak için harekete geçen ve bu projenin paydaşı olan KTEZO yönetimine teşekkür eden Harmancı, LTB Engellemeyen Şehir Birimi üyelerinin bugünden itibaren randevu sistemiyle kuaförlük ve berberlik hizmetinden faydalanacağını kaydetti.

Harmancı, sosyal belediyecilik adına bu tarz işbirlikleri ile ücretsiz hizmetlerin topluma olumlu ve pozitif dönüşleri olacağını ifade etti.

KANBER “LTB’NİN DUYARLILIĞI ODAMIZI DA HEYECANLANDIRDI”

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ise LTB’nin duyarlılıkla hazırladığı projenin kendilerini de heyecanlandırdığını belirterek, Odalarının bu tür sosyal projelere her zaman samimi baktığı ve her zaman bu katkıyı yapamaya hazır olduğunu kaydetti.

Kanber, “engelsiz yaşama biz de bir katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Esnafın berberlik ve kuaförlük dışında emeğini koyduğu her alanda da katkı koymaya hazırız. LTB’nin duyarlılığı bizleri heyecanlandırdı. LTB ile her zaman işbirliğimiz sürmüştür. Belediyenin de bizlere göstermiş olduğu sosyal ve mesleki gelişim alanındaki işbirliğinden dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi.

(UG/HA)   FOTOĞRAFLI

 

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