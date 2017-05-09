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09 Mayıs 2017 Salı 10:42

Ltb Halk Sağlığı Şubesi 66 İş Yerini Denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi’nin LTB sınırları içerisindeki iş yerlerine denetimleri aralıksız devam ediyor.

Ltb Halk Sağlığı Şubesi 66 İş Yerini Denetledi
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Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi’nin LTB sınırları içerisindeki iş yerlerine denetimleri aralıksız devam ediyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 2-5 Mayıs arasındaki denetimlerde 66 iş yeri denetlendi, 12 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırdığı için ihbar verildi. Uğurlu Eller Berber Salonu ve Cook Point isimli işyerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırdığı ve iş yeri izni olmadığı veya son kullanım tarihi geçmiş/etiket bilgisi olmayan gıda maddesi bulundurduğu için Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi. 

Ayrıca, Cook Point isimli iş yerinde son kullanım tarihi geçmiş veya etiket bilgisi olmayan 18 birim gıda maddesi müsadere edildi.

Denetimlerde, 6 Market, 3 Spor Salonu, 2 Büfe, 1 Spor Kulübü, 2 Gıda Deposu, 2 Berber, 3 Dershane, 1 Kuaför, 1 Park Büfesi, 4 Unlu Mamül İmalathanesi, 8 Kafeterya, 8 Restoran, 2 Cafe-Bar, 1 Su Dolum Tesisi, 4 Su Otomatı, 14 Oto Galeri, 2 Oto Yıkama, 1 Kahvehane, 1 Pansiyon, 8 Kasap denetlendi.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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