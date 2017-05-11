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11 Mayıs 2017 Perşembe 09:47

Ltb Gençlik Ve Spor Şöleni Yarın Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Gençlik ve Spor Şöleni yarın başlıyor.

Ltb Gençlik Ve Spor Şöleni Yarın Başlıyor
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12-14 MAYIS’TA YAPILACAK ŞÖLENİN YARIN SAAT 17.00’DE ATATÜRK SPOR SALONU’NDAKİ AÇILIŞINDA GÖSTERİLER SUNULACAK

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Gençlik ve Spor Şöleni yarın başlıyor.

LTB Spor Kulübü yetkilileri, federasyon başkanlarının da katılımıyla bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, yarın başlayıp 3 gün sürecek Gençlik ve Spor Şöleni hakkında bilgi verdi.

LTB ve LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç, LTB’nin bu şöleni 3 yıldır gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şölenin 12-13-14 Mayıs günlerinde yapılacağını açıkladı.

Aktunç, şölene katıları için Spor Dairesi’ne teşekkür etti.

Şölene 10 farklı federasyonun katılacağını ifade eden Aktunç, sporseverlerin şölene gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aktunç, yarın saat 17.00’de Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak açılışın ardından, KKTC Engelliler Federasyonu’nun empati maçı, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’nun gösterisi ve KKTC Jimnastik Federasyonu’nun gösterisinin yer alacağını belirtti.

Akın Aktunç, Hava Sporları Federasyonu’nun da açılış günü uçakla pano çekimi yaparak destek vereceğini belirtti.

KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu’nun da Girne’de kendi yerlerinde yapacakları mücadelenin ardından saat 19.00’da ödül töreni düzenleneceğini kaydetti.

Cumartesi günü ise 10.00-16.00 saatleri arasında Masa Tenisi Federasyonu’nun, 09.30-12.00 saatleri arasında Eskrim Federasyonu’nun ve 10.00-12.00 saatleri arasında da Jimnastik Federasyonu’nun yarışmalarını kendi yerlerinde gerçekleştireceğini ifade eden Aktunç, Ahmet Sami Topcan kupası final maçlarının da saat 18,30’da da Atatürk Stadyumu’nda yapılacağını belirterek tüm halkı davet etti.

Aktunç, pazar günü de saat 09.00-12.00 arasında Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun,  Stadyumdan başlayarak LTB Spor Kulübü önünde bitecek yarışmasının yer alacağını söyledi.

MARATONA 4 BİN KATILIMCI BEKLENİYOR

Aktunç, pazar gün tamamlanacak şölenin ardından da her yıl gerçekleştirdikleri maratonun hazırlıklarına başlayacaklarını kaydederek bu yıl maratona 4 bin civarında katılımcı olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

ÇAĞANSOY

LTB Spor Kulübü üyesi Çelen Çağansoy da, şölende özel gereksinimli bireylere de yer verildiğini belirterek, halter ve jimnastik gösterilerinde de özel gereksinimli bireylere yer verileceğini söyledi.

Çağansoy, etkinliklerin herhangi birine katılmak isteyen özel gereksinimli bireylerin de LTB’ye ulaşarak katılımcı olabileceğini anlattı.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü  Fotoğraf: Erol Uysal

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