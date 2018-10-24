Ltb Fırtına Sebebiyle Olumsuzlukların Yaşanabileceğine Dikkat Çekti Dikkatli Olunması Uyarısında Bulundu

Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi, Meteroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, yarından itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu konuda dikkatli olunması konusunda yurttaşlara çağrıda bulundu.





Lefkoşa, 24 Ekim 18 : Lefkoşa Türk Belediyesi, Meteroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, yarından itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu konuda dikkatli olunması konusunda yurttaşlara çağrıda bulundu.



LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, yurttaşlar, araçlarını tehlike yaratma olasılığı olan ağaçların altına park etmemeleri ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.



OLUMSUZLUKLAR KARŞISINDA ALO 185 …



Bahsedilen olumsuzluklar karşısında LTB ekiplerinin yurttaşlara yardımcı olmaları için hazır oldukları belirtilen açıklamada, yurttaşların olası tehlikeli durumlarla karşılaşmaları halinde LTB Alo 185 (24 Saat Çözüm Hattına) ulaşabilecekleri belirtildi.



(ÖZ/HA)

